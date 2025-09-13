この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 子どものサイズアウト、買い替えようと思ったら 小学生頃の子どもたちは成長著しく、すぐに衣類や靴がサイズアウトしますよね。きゅーびー@育児で成長する父&#129