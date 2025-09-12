新たな“顔”とシンプルな造形でブランドを再定義独アウディは2025年9月3日、欧州で次世代を示すコンセプトカー「コンセプトC」を世界初公開しました。電動のスポーツカーとして披露されたこのモデルは、近い将来の市販車に採用される新しいデザイン哲学を体現した１台です。アウディが世界初公開したコンセプトカー「コンセプトC」コンセプトCは、2人乗りのピュアEV（電気自動車）スポーツカーとして企画されたモデルで、アウ