3日後の「敬老の日」を前に、厚生労働省は、全国の100歳以上の高齢者が10万人近くになり、55年連続で過去最多を更新したと発表しました。厚労省によりますと、全国の100歳以上の高齢者は今月1日の時点で、9万9763人だったということです。前の年から4644人増え、55年連続で過去最多を更新しました。このうち女性は8万7784人で、全体のおよそ88%を占めています。男性は1万1979人となっています。国内の最高齢は、奈良県に住む女性の