総務省が２９日に発表した２０２５年国勢調査の速報値によると、昨年１０月１日時点の外国人を含む日本の総人口は１億２３０４万９５２４人で、２０年の前回調査から３０９万６５７５人（２・５％）減った。減少数、減少率は、ともに過去最大となった。都道府県別では、東京都と沖縄県を除く４５道府県で減少した。国勢調査は５年に１度行われており、総人口は１０年調査の１億２８０５万人をピークに３回連続で減少した。１５