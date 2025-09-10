Image: Apple iPhone 17 ProとiPhone 16 Pro、何が変わった？ どこが良くなった？ 全体を一気に見てみましょうか。性能の源となるSoCはA19 ProにiPhone 17 ProのA19 Proは、iPhone 16 ProのA18 Proと同じく3nmのプロセッサーで、第三世代の3nmプロセスルールで作られたとのこと。最新最強の3nm、と言い換えてもいいかも。6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engineとコア数も同じだけど、GPU