サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター搭載でパソコン不要、最大A3サイズまで対応可能なドキュメントスキャナー「400-SCN070」を発売した。■パソコンなしでスキャンが完結液晶モニターを搭載しているため、スキャンからデータ保存までパソコン不要で操作できる。すぐにデータ化して共有できるため、効率的な業務をサポートする。もちろんパソコンに繋いでも使える。専用ソフトをインス