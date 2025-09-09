パソコン不要、これ1台でスキャンが完結！モニター付きドキュメントスキャナ―
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター搭載でパソコン不要、最大A3サイズまで対応可能なドキュメントスキャナー「400-SCN070」を発売した。
■パソコンなしでスキャンが完結
液晶モニターを搭載しているため、スキャンからデータ保存までパソコン不要で操作できる。すぐにデータ化して共有できるため、効率的な業務をサポートする。もちろんパソコンに繋いでも使える。専用ソフトをインストールすることで多彩な機能でスキャンできる。撮影した本の曲面を補正したり、写り込んだ指を削除したり、文書のOCR機能などは専用ソフトで使える。
※パソコンを使用しない場合、曲面補正・指消し・OCRなどの一部機能は利用できない。
■最大A3サイズ対応で幅広い用途に
書籍の見開きページや大きな図面、立体物まで置くだけでスキャンできる。専用マットの範囲に収めるだけで、歪みの少ない鮮明な画像を取得できる。業務資料や教育教材の電子化、クリエイティブ作業のアーカイブなど、多彩なシーンで活用できる。
■高画質1600万画素で鮮明スキャン
1600万画素CMOSセンサーを搭載し、細部までくっきりとしたスキャンが可能だ。文字はもちろん、写真や細かな図面も高精度にデータ化。さらにLEDライトは3段階調光が可能で、環境に合わせて最適な明るさを選択でき、安定した撮影環境を実現する。
■HDMI出力で授業・会議に最適
スキャナー本体からHDMI出力が可能なため、そのままプロジェクターや大型ディスプレイに映し出せる。授業での教材提示や会議での資料共有に便利で、書画カメラとしての利用もスムーズ。映像をリアルタイムで映し出すことで、プレゼンや説明の効果を高める。
■操作性に優れた便利な付属品
本体には操作パネルを搭載し、静止画・動画の切替や拡大縮小も直感的に操作できる。さらに手元シャッターやフットペダルが付属しており、本を押さえながらでも両手を使わずに撮影できるのが魅力。ユーザーの使いやすさに徹底的にこだわった設計だ。
■商品仕様
■モニター搭載でパソコン不要、最大A3サイズまで対応可能なドキュメントスキャナー「400-SCN070」
