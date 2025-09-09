harumama(@haruharu1809)さんの長男がRSウイルスに感染。看病と生後1か月の次男の世話に追われる日々。新生児への感染を気を付けていたものの、次男も小児科で「陽性」と診断され、紹介状を持って大きな病院へ…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『生後1か月RSウイルスとの闘い』をどうぞごらんください。 ©haruharu1809 ©haruharu1809