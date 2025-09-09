FOXはスマホアクセサリーブランド「caseplay」の新製品として、「阪神タイガーズ」リーグ優勝デザインのスマホケースを発売した。 通常デザインはクリア、ユニフォーム、球団旗カラーの3種類。リーグ優勝ロゴをモチーフにしている。デイリースポーツまるしぇ限定デザインはブレないおっさん、ロゴの2種類。値段はすべて4980円。 iPhone/Xperia/Pixel/G