【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUの全国ツアー『NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION : Face to Face”』が開幕。東京都・府中の森芸術劇場 どりーむホールにて、9月6日・7日の2日間にわたり東京公演が開催された。 ■11月リリースの3rdアルバム収録予定のユニット曲もパフォーマンス 『NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION : Face to Face”』は、NiziUにとって初のホー