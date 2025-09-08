3大通貨の中では空前の米ドル「売られ過ぎ」 日米10年債利回り差（米ドル優位・円劣位）は、5月までは3％前後で推移していたが、最近は一時2.6％を割れるまで縮小した。ところが金利差縮小の割に米ドル／円は下げ渋りが続き、7月以降はむしろ一時150円まで上昇した（図表1参照）。このように金利差縮小などの米ドル安要因に対し、鈍い反応が続いたのはなぜか。【図表1】米ドル／円と日米金利差（2025年4月～） 出所：LSEG