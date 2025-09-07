史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、10月31日（金）からWOWOWで放送される連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season1」に出演する福本莉子、高橋恭平、小坂菜緒（日向坂46）、山下幸輝、田鍋梨々花、中沢元紀が登場した。

『マイナビ TGC 2025 A/W』

“せーの”で6人がポーズ

©マイナビ TGC 2025 A/W

本作でW主演を務める福本莉子と高橋恭平。

福本は爽やかなシャツとネクタイにブラックのロングブーツを合わせ、大人っぽさを引き出した新鮮なスタイルを披露。高橋は超ショート丈のセットアップにセーターを合わせ、個性的できれいめなコーディネートで会場を魅了した。笑顔で登場した2人は、観客に手を振るなどファンサを見せた。

©マイナビ TGC 2025 A/W

続いて、小坂菜緒（日向坂46）、山下幸輝、田鍋梨々花、中沢元紀の4人が登場。小坂はデニムをベースにファーやレースを取り入れ、首元のデニムリボンがアクセントとなった。山下はレザーのブルゾンにビビッドカラーのマフラーを合わせ、遊び心のあるスタイルを披露した。

田鍋はトップスとボトムスを同系色のチェック柄でまとめ、鮮やかなピンクのベストを差し色に使用。中沢は複数のシャツを組み合わせたユニークなコーディネートに、肩に掛けたセーターで大人の雰囲気を加えた。

©マイナビ TGC 2025 A/W

4人がセンターステージに揃うと、「せーの」の掛け声でポーズを決め、それぞれが両手でハートマークや鳥を思わせる形をつくり、和やかで楽しげな雰囲気を演出した。

テーマは“BEYOND TOGETHER”

『マイナビ TGC 2025 A/W』のテーマは、“BEYOND TOGETHER”。

キービジュアルは、TGCが創出する新たな価値の誕生を象徴するデザインとなっている。希望を示す明るい光を基調とし、これまでの歴史と今後の展望を重ね合わせた。過去から着想を得た要素と近未来的なモチーフを組み合わせ、TGCが目指す次代のビジョンを表現している。特に、メタリック調のモチーフには、これまでのTGCが積み重ねてきたグランドフィナーレの象徴的な瞬間が映し込まれている。

イベント概要

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

●日時

2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00

●会場

さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、鄢咲アリー、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、Mai、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、メーガン花子、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか ※50音順

●モデル

稲垣姫菜、おさき、鄢嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、谷田ラナ、⻑浜広奈、葉月くれあ、吉田恵美全 ※50音順

●ゲスト

アオイヤマダ、あの、イ・シアン、石川愛大、岩瀬洋志、KAI（YUHZ）、かなで（3時のヒロイン）、川後陽菜、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、郄松アロハ、TAKI（THEJET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THEJET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、HARUTO（YUHZ）、樋口幸平、HYO（YUHZ）、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、ユ・ダヨン、りなぴっぴ（リンダカラー∞）、流那 ※50音順

●メインアーティスト

ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀、TGCオフィシャルサポーターHIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーターFUKAMI（ファッションディレクター）※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2025 A/W』公式サイト