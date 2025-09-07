日本蔵を改装した店内にはカウンターと広いテーブル席もあり、家族連れでもゆったり過ごせます ●滋賀・近江八幡の八幡堀沿いにあるクラフトビール専門店『TWO RABBITS BEER HOUSE』。観光と日常が交わる、町に溶け込んだビアハウスとの出会いをご紹介します。 観光で訪れたはずなのに、その町の空気や人の想いにふれた瞬間、旅がぐっと深くなることがあります。 滋賀・近江八幡の『TWO RABBITS BEER HOU