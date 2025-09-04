きのうの中国・北京での軍事パレード。その会場で、首脳たちが話していたのが…プーチン大統領「人の臓器は移植され続け、若々しくなり、不老不死になるのでは？」これに対し、習近平国家主席は「今世紀中に人間は150歳まで生きられるとの予測もある」と答えました。この会話は中国国営のテレビで生放送され、プーチン氏はパレード後の会見で、「会話に特に注意を払ってはいなかった」と話しました。