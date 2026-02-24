「ロシアは謎の中の謎に包まれた謎である（Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.）」――第二次世界大戦中の英国首相ウインストン・チャーチルのことばは、今なお当てはまるのではないか。ロシアがウクライナに進行したのは2022年の2月24日。あれから4年間にわたる戦闘で両国とも甚大な損害を被っているが、出口はなかなか見えない。大きな原因は、世界史に汚名を残す戦争を仕掛けたプーチン大統領の本当