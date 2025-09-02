サーティワンアイスクリームは、9月4日から9月30日までの間、不二家の人気キャラクター、ペコちゃんとのコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM(ペコ ウィズ アイスクリーム)」を実施する。ミルキーをイメージした2種のフレーバー、ペコちゃんをモチーフにしたサンデーやダブルカップ、テイクアウト商品などをラインアップする。いずれも税込価格、なくなり次第終了。店内飲食と持ち帰りの価格は、いずれも同一の税込