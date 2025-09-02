サーティワン、ミルキーをイメージした2種のフレーバーやペコちゃんモチーフのサンデーなど発売/不二家とのコラボキャンペーン「PEKO with ICE CREAM」

サーティワンアイスクリームは、9月4日から9月30日までの間、不二家の人気キャラクター、ペコちゃんとのコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM(ペコ ウィズ アイスクリーム)」を実施する。

ミルキーをイメージした2種のフレーバー、ペコちゃんをモチーフにしたサンデーやダブルカップ、テイクアウト商品などをラインアップする。

いずれも税込価格、なくなり次第終了。店内飲食と持ち帰りの価格は、いずれも同一の税込価格としている。一部店舗では価格が異なる場合がある。

〈ミルキーをイメージした2種のフレーバー〉

◆「ミルキー ミルキー」

シングル･レギュラーサイズ:420円

ミルキーをイメージしたコク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のミルキー風味シャーベット、バターオイルが隠し味のミルキー風味リボンを合わせた。

ミルキー ミルキー

◆「ポッピングミルキー」

シングル･レギュラーサイズ:420円

サーティワンの大人気フレーバーポッピングシャワーと、ミルキーをイメージした濃厚なアイスクリームを組み合わせた、コラボフレーバー。ポッピングシャワーのグリーンの部分を、ミント風味のままにピンク色に変えた。ミルキー風味のアイスクリームとリボンを合わせ、ポッピングシャワーのポップロックキャンディを入れている。

ポッピングミルキー

〈限定デザインのダブルカップやサンデーも〉

◆「ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ」

シングル:510円、レギュラーダブル:760円

シングルまたはダブルカップを注文すると、コラボ限定デザイン(全2種)のダブルカップに入れて提供される。

Aは、洋菓子店をイメージした背景にポッピングシャワーを持ったペコちゃんと、ボーイフレンドのポコちゃん、ドッグを描いた。

ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ デザインA

Bは、ミルキーの包み紙とサーティワンのアイスクリームをイメージした、コラボ感のあるデザイン。

ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ デザインB

また、31Clubアプリ会員限定で、「ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ」を注文した人に、「生ミルキー」1粒をプレゼントする。

とろける新食感の生ミルキー

◆「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」580円

好きなアイスクリーム(スモールサイズ)1個に、ホイップクリームとカラースプレー、インパクト大のペコちゃんのチョコレート、生ミルキーをのせた。ペコちゃんのチョコレートは、通常デザインとペコちゃんの頭にティアラをのせたデザインの全2種で、ランダムでトッピングしている。口の温度でとろけるような新食感の生ミルキーは、北海道産の練乳と生クリームで仕立てたプレミアムな味わい。

ペコちゃん 生ミルキーサンデー

〈テイクアウト限定の商品も〉

◆「ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセット」

スモール8個:2,900円、レギュラー8個:3,460円

好きなアイスクリーム8個を、限定デザインのボックスで持ち帰れるセット。ボックスには、サーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃん、キャラメルリボンの首輪をつけたドッグを描いた。

ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセット

セット限定の巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤付き。ランチバッグはミルキーの包み紙をイメージしたデザインに、内側はシルバーコーティングで簡易保冷仕様とした。サイズはヨコ約27cm×タテ約26cm×マチ約10cm。保冷剤はラブポーションサーティワンのリボンをつけたペコちゃん型。サイズはヨコ約12cm×タテ8.5cm。

アイスクリームセットには巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤付き

◆「ペコちゃん ハッピーフレッシュパック」1,900円

新作フレーバーやお気に入りフレーバーを、約6人分持ち帰れるフレッシュパックを、期間限定でペコちゃんデザインの容器に入れて販売する。

ペコちゃん ハッピーフレッシュパック

〈全国31万枚限定でステッカープレゼント〉

期間中、対象商品を1個購入すると、コラボ限定ステッカーが1枚もらえる。ステッカーのデザインは全4種で、ランダムで渡される。

コラボ限定ステッカーは全4種

【対象商品】

「ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ」「ペコちゃん ハッピーフレッシュパック」「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」「ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセット」

※コラボフレーバー「ミルキー ミルキー」「ポッピングミルキー」のシングル(コーン･カップ)、キャラクターカップではない通常ダブル(コーン･カップ)、トリプルポップでの購入は対象外。