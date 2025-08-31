警察などによりますと、きょう正午ごろ、埼玉県熊谷市葛和田で「20代女性が大会中に墜落した」と119番通報がありました。利根川に墜落するグライダーを発見し、通報したということです。グライダーは1人乗りで、20代くらいの女性が乗っていたとみられ、けがなどの情報はまだわかっていません。警察などが事故の状況を詳しく調べています。