元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）の夫でありタレントの杉浦太陽（44）が27日、レシピ動画メディア『デリッシュキッチン』の公式YouTubeチャンネルの料理企画「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演した。動画ではお笑いコンビのタイムマシーン3号の関太（46）、山本浩司（46）とともに料理を作りながら、視聴者から寄せられた私生活にまつわる悩みに答えるトークを展開。“妻である辻の可愛いと思うところ