元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）の夫でありタレントの杉浦太陽（44）が27日、レシピ動画メディア『デリッシュキッチン』の公式YouTubeチャンネルの料理企画「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演した。

動画ではお笑いコンビのタイムマシーン3号の関太（46）、山本浩司（46）とともに料理を作りながら、視聴者から寄せられた私生活にまつわる悩みに答えるトークを展開。“妻である辻の可愛いと思うところ”“子育ての大変さ”などについて語り合った。動画の後半、山本が「長女がデビューするにあたって『ちょっと同じ世界はな』とか、苦労を知ってるからこそどうなんだ？とか相談はされましたか？」と切り出し、杉浦の長女でインフルエンサーの希空（のあ・17）に話が及んだ。

杉浦は「礼儀だったり、低姿勢だったり『皆さんに感謝しながら生きなさい』と言っていて、僕と辻とは違う事務所に入れた。“揉まれて苦労しなさいよ”ということで」と語っていたのだがーー。

「僕のフォロワー、秒で抜いていった…」「SNSに関しては何も言えない」と述べ、スタジオの笑いを誘った。ある芸能記者も「希空さんはあっという間に“トップインフルエンサー”に登り詰めた」と太鼓判を押す。

「現在、杉浦さんのインスタグラムのフォロワーは45万人に対し、希空さんのフォロワーは114万人超えです。希空さんは’24年11月26日、17歳の誕生日にアカウントを開設しましたが大きな話題となり、それから“わずか2日”で50万人を突破しています。公式Youtube『希空ちゃんネル』も登録者は68万人、TikTokも110万人超えを果たしており、順調な滑り出しと言えるでしょう」（前出・芸能記者）

動画の中で、杉浦は“インフルエンサー”について、「定義なんなんですかね？」と自ら疑問を呈したものの、山本は「“憧れられる”という漠然としたものですよね。この人が使っているものを使いたい、とか」と答え、納得したような表情を浮かべていた。

杉浦が現在、インフルエンサーとして活動している希空を心配する“親心”が垣間見えた。