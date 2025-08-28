ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中島裕翔がHey! Say! JUMPから卒業「即日卒業」に不満の声 中島裕翔 Hey! Say! JUMP エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 中島裕翔がHey! Say! JUMPから卒業「即日卒業」に不満の声 2025年8月28日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中島裕翔が28日付でHey! Say! JUMPから卒業すると発表された件 ファンから「即日卒業」に不満の声が出たと週刊女性PRIMEが伝えた 31日の「a-nation 2025」に関しては、中島以外の7人で参加するという 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分