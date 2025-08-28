韓国中学生アスリートの性的暴行疑惑が浮上した。【写真】コーチから性的暴行を受けた女性アスリート大韓体育会は8月27日、トライアスロンのユース代表合宿で発生したとされる未成年選手への性被害事案について、被害者保護と再発防止のための制度改善に直ちに着手すると発表した。今回の疑惑は、中学3年の男子選手Aが2年生の女子選手Bを脅迫し、複数回にわたり性的暴行を加えたとされるもので、警察が捜査に乗り出している。大韓