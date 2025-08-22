統合版マインクラフトを盛り上げる！ ゆっくり実況クリエイター『純真に生きよう』、眠くなるような声と方言多めでゆったり実況『ぽちゃ犬』をご紹介します。統合版マインクラフトを盛り上げる！ ゆっくり実況クリエイター『純真に生きよう』今週のピックアップ『【アドオン紹介】最強への道は鍛錬から！【統合版マイクラ】』――まずは自己紹介をお願いします純真に生きようさん：「『純真に生きよう』と申します。普段は『マイン