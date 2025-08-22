統合版マインクラフトを盛り上げる！ ゆっくり実況クリエイター『純真に生きよう』、眠くなるような声と方言多めでゆったり実況『ぽちゃ犬』をご紹介します。

統合版マインクラフトを盛り上げる！ ゆっくり実況クリエイター『純真に生きよう』

今週のピックアップ

『【アドオン紹介】最強への道は鍛錬から！【統合版マイクラ】』

――まずは自己紹介をお願いします

純真に生きようさん：「『純真に生きよう』と申します。普段は『マインクラフト』でアドオンという追加コンテンツを紹介するような動画を作っております」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

純真に生きようさん：「仲間内でマイクラを楽しんでいる時に、アドオンを入れようとなったんですが『入れてみないとわからない』という話がありました。当時は、日本の方でアドオンの情報を出している人がいなくて、それなら自分で動画を作ってしまおうと思い、活動を始めました」

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

純真に生きようさん：「個人的に好きな動画になってしまいますが『最強への道は鍛錬から！』というタイトルの動画をおすすめします。アドオンとしては、すごくシンプルになるんですけど、だからこそ魅力を伝えるとなった時に、ゆっくり実況で掛け合いというのが、テンポ感含め面白おかしくできたかなと思うので、個人的に気に入ってます。

普段のマイクラに慣れている方ならアドオンの内容は見ればパッとわかると思うので『人を笑わせるとか、面白いと思ってもらえるにはどうすればいいのか』をずっと考えてます。結構ショート動画は、テンポが大事になると思うんですが、あえて無言の間を作ってみたり、喋ってるところを途中で切ったりと、変化球みたいな掛け合いがうまく作れたかなと思います」

【アドオン紹介】最強への道は鍛錬から！【統合版マイクラ】

https://youtu.be/1gBdQRfQdAw?si=tEdk22VmxohA1QoR



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

純真に生きようさん：「いつもみてくださってる方、いつもありがとうございます。僕のチャンネルを見たことがなかった方やこの記事で知っていただいた方は、ぜひこれからいっぱい見ていただければ嬉しいです。

今後も変わることなく、向こう5年10年は同じようなコンテンツを作り続けていくのかなと思いますので、もし飽きてしまってもまたいつか気が向いた時にでも帰ってきてくれればいいかなと思います！」

マイクラの中でも特にアドオンに関する動画を投稿し続ける、純真に生きようさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『純真に生きよう』

https://www.youtube.com/@純真に生きよう

Xのアカウント『純真に生きよう』

https://x.com/junshin_life

眠くなるような声と方言多めでゆったり実況『ぽちゃ犬』

今週のピックアップ

『ムーン999個集めた結果がめっちゃ面白かったｗ『part69』【マリオオデッセイ】』

――まずは自己紹介をお願いします

ぽちゃ犬さん：「3年ほど前からYouTubeで活動を始めました『ぽちゃ犬』です。現在は主に『スーパーマリオ オデッセイ』と『マリオカート』の実況をしています。チャンネル登録者は5万人くらいです」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

ぽちゃ犬さん：「もともとゲーム実況を見るのが好きだったんです。それで自分も何か新しいことを始めたいなと思っていた時に、友達から『声がいいんだからやってみれば』とよく言われていて、自分の声でゲーム実況をしたら『どのくらい通用するのかな？』という興味と、単純にゲーム実況が好きだからやってみたいという気持ちで始めました」

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

ぽちゃ犬さん：「おすすめは『ムーン999個集めた結果がめっちゃ面白かったｗ「part69」』というタイトルの動画です。マリオオデッセイ自体が、約1年半ぐらいかけて実況したので、その冒険の集大成の動画になります。ここまで頑張ったという気持ちが強いのと、一つのことをここまで継続してやった達成感も感じたのでおすすめします。

前半はあんまり編集が慣れていなくて、切り貼りしているだけみたいな編集だったんですけど、後半はちゃんと飽きないような編集をしていましたね。裏話なんですけど、一部動画が撮れていないところもあったりして大変でした」

ムーン999個集めた結果がめっちゃ面白かったｗ『part69』【マリオオデッセイ】

https://youtu.be/8DwSP6Pqam4?si=cxTRFsozcojvuZeI



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ぽちゃ犬さん：「ここまでチャンネルが大きくなったのは、視聴者さんのいいねとコメントのおかげです。本当に感謝しています。これからももっと大きくなれるように頑張るので、皆さんももっと応援してくれると嬉しいです！」

スーパーマリオ オデッセイやマリオカートなどのゲーム実況を続ける、ぽちゃ犬さんの活動について、今後も目が離せません！

YouTubeチャンネル『ぽちゃ犬』

https://www.youtube.com/@potyainu

Xのアカウント『ぽちゃ犬』

https://x.com/potyainu7

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島