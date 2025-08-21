◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝に王手をかけた。最速１４７キロの直球を軸に５回３安打１失点、無四球の４奪三振で４か月半ぶりの今季２勝目をマーク。杉内俊哉投手チーフコーチは「丁寧に投げていたし、緩い変化球も、まっすぐもしっかり投げて。ナイスピッチングでした」と拍手を送った。春先からの変化を問われると「フォークや変化球に頼ることがあった