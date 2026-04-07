「2回振れる」と表現した魔球の正体パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」に6日、中田翔氏が出演し、現役時代に衝撃を受けた投手について語った。番組冒頭、視聴者から最も苦手だった投手を問われた中田氏は「いっぱいいすぎて……」としつつも、印象に残る存在としてソフトバンク時代の杉内俊哉投手の名前を挙げた。「チェンジアップ、2回振れるやんと思った」と振り返