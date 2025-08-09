◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルームのテーマは“今まで一番熱かった試合”「2011年に東日本大震災があって、東北地方が甚大な被害を受けて開幕も遅れたりした。そこから2013年に、楽天は初めてのリーグ優勝で、ものすごい盛り上がりを見せ、巨人との日本シリーズ。僕が実況を務めたのは日本シリーズ第7戦なんですよ。現場は冷たい雨が降っていたんだけど、非常に熱かった試合」。ニッポン放送で実況を務める師岡正雄