2021年のヤクルト・塩見以来72人目の快挙■ヤクルト ー 巨人（19日・神宮）巨人の丸佳浩外野手が19日に神宮球場で行われたヤクルト戦でサイクル安打を達成した。7回の第5打席で最難関の三塁打を放ち達成した。この日、「3番・右翼」で出場。初回に右翼席へ先制2ランを放つと、3回先頭の第2打席は右安打、5回の第3打席は中越え二塁打を放った。6回の第4打席は四球。迎えた7回1死三塁。長谷川の直球を捉えると、打球は右中間を