得意としていたクアーズフィールドでの登板【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に先発。7回を投げて103球、4安打6奪三振3失点で降板した。1点リードの7回には痛恨の同点弾を浴び、11勝目はお預けとなった。17日（同18日）に誕生日を迎え、“27歳初マウンド”となった。初回は2番モニアックをカーブで空振り三振に仕留めるなど3者