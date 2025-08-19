２０１７年米国で発祥、ＳＮＳで世界に広がる恐竜の「ティラノサウルス」の着ぐるみ姿で走るレースが各地で人気を集めている。国内では２０２２年に始まったとされ、昨年は確認されただけでも、全国で約３００回にも及ぶ。いったい何が人々をひき付けるのか。（佐々木浩人）ギザギザの歯をむき出しにした凶暴な見た目のティラノサウルスたちが、大きな頭や尻尾を振り乱して、短い手をちょこまかとコミカルに動かしながら走る。