通信教育を手掛けるユーキャンは、「色鉛筆画講座」の教材をリニューアルする。色鉛筆画は、初めての人でも始めやすい気軽なアート。繊細なタッチや温かみのある風合いが魅力で、日々の暮らしの中で“好き”を描いて楽しめる趣味として人気を集めている。お花、ペット、風景、スイーツなど、表現できる世界が広く、描くほどにその奥深さを実感できる。ユーキャンの「色鉛筆画講座」の特長は、初心者でも無理なく始められるカリキュ