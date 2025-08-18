大分トリニータは18日、片野坂知宏監督との契約を双方合意のもと、同日付で解除したことを発表した。なお、後任として竹中穣ヘッドコーチが就任することが併せて発表されている。大分在籍時の03年に現役を引退した片野坂監督は、その後指導者の道を歩み始め、16年に、前年にJ3に降格した大分に指揮官として復帰した。同年にJ2昇格、18年にJ1昇格を成し遂げたものの、21年にJ2降格が決定して退任。G大阪監督を経て、24年に3年ぶ