ウニの食害で浸水し休館となっていた足摺海底館（高知県土佐清水市）が8月8日に営業再開した。【写真】ウニがこつこつ齧り続け、こんなに深い穴が！1972年に開館した足摺海底館は登録有形文化財にも指定されている「下駄ばきのまま海中散歩」をコンセプトに建設された、ユニークなデザインの施設。浸水以前は「お客さんが来ない！」とXでポストを続けていただが、ウニに食べられ休館に追い込まれたことで注目が集まる事態に。浸水