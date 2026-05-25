北海道・士別警察署は2026年5月24日、旭川市の自称・会社員の男（22）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は5月24日午前1時15分ごろ、和寒町内の宿泊施設で、石狩振興局管内に住む20代女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。男は事件当時、酒を飲んでいました。女性が「わいせつな行為をされた」と警察に通報したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男と女性は面識があり、同じ宿泊施設の別の部屋に泊