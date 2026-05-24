【モデルプレス＝2026/05/24】女優の沢尻エリカが、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜日よる11時30分〜）に出演。2007年に話題となった「別に」発言を振り返った。【写真】沢尻エリカ「際どい」大人セクシー衣装姿◆沢尻エリカ、舞台挨拶での「別に」発言が当時話題に沢尻は過去に、自身の主演映画「クローズド・ノート」（2007年）の初日舞台挨拶にて司会からの質問に「別に」と返答したこ