4月より配信が始まったNetflixの連続ドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、いまさらここで紹介するまでもなく、占い師・細木数子（1938〜2021）の人生を戸田恵梨香主演でドラマ化した話題作だ。【画像】島倉千代子さんは“憔悴しきった表情”で…細木数子さんとのツーショット本作ではもう一人の主人公というか、狂言回し的な役どころで伊藤沙莉演じる魚澄という作家（架空の人物）が登場する。ドラマは、魚澄が細木の伝記の執筆を依