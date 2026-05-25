阪神６−３巨人（セ・リーグ＝２４日）――阪神が今季初の５連勝。五回に梅野のソロ、立石のプロ初本塁打となる２ランで先行し、逃げ切り。才木は巨人戦９連勝で通算５０勝。巨人は今季ワーストの４連敗。◇同一カード３連敗で今季ワーストの４連敗となった巨人は試合後、打撃不振の野手を中心にミーティングを開いた。反省したのは、阪神打線に攻略された投手たちも同じだろう。この日、６回４失点で３敗目を喫した竹丸和幸（