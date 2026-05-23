高知競馬の名物レース・福永洋一記念（地方全国交流、ダート１６００メートル）が、あす２４日に行われます。高知県出身の名手の名を冠したレース。高知競馬予想ライブ「ヨルノヲケイバ」に出演中の大恵陽子は、兵庫から遠征のマルカイグアスに注目します。昨年から地方全国交流として開放された福永洋一記念。昨年は兵庫から遠征のエコロクラージュと小牧太騎手が勝ちました。今年も兵庫から３頭、船橋から１頭が参戦。迎え撃