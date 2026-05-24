21日、東京電力は複数の社員が法廷内のやりとりを裁判官の許可なく録音していたと発表した。 報道によると、同社による無断での録音は2015年ごろより行われており、一部の社員は「問題のある行動」だと認識しているという。 報道に対しネットでは「会社ぐるみの違法行為じゃないか」「録音禁止ならルールは守らないと」といった声が相次いでいる。 その一方で、見直されつつあるのが、法廷の録音行為そのものの是非だ