兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、警察は42歳の男を殺人容疑で全国に指名手配し公開捜査に踏み切った。母親殺害への関与の可能性もあり、行方を追っている。大山賢二容疑者（42）を全国指名手配兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、警察は42歳の男を全国に指名手配し、公開捜査に踏み切った。殺人の疑いで指名手配されたのは、住所・職業不詳の大山賢二（おおやま・けんじ）容疑者（42）。大山容疑者は5月13日