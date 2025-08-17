8月15日、中日ドラゴンズの中田翔内野手が現役引退を発表した。【写真】「中日に失礼」物議を醸した中田翔「甲子園の強豪校として知られる大阪桐蔭高校で1年生から主力として活躍。2007年の高校生ドラフト1巡目で、4球団による競合の末、日本ハムに入団しました。プロ野球では打点王に3度輝き、ベストナインとゴールデングラブをそれぞれ5度獲得。3度のリーグ優勝、1度の日本一に貢献しました」（スポーツ紙記者、以下同）中田翔