東野幸治東スポWEB

東野幸治、NHK「お笑い100年」特番を猛批判「もうそこ、ええで」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東野幸治がラジオでNHK「超・ニッポンのお笑い100年」にもの言いをつけた
  • NHKの人、誰か私を放送作家として入れてくれないでしょうか」とクレーム
  • 「『エンタツ・アチャコ』に割く時間が長い」「もうそこ、ええで」と語った
