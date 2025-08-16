ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 東野幸治、NHK「お笑い100年」特番を猛批判「もうそこ、ええで」 東野幸治 NHK 炎上・批判 エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB 東野幸治、NHK「お笑い100年」特番を猛批判「もうそこ、ええで」 2025年8月16日 20時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東野幸治がラジオでNHK「超・ニッポンのお笑い100年」にもの言いをつけた 「NHKの人、誰か私を放送作家として入れてくれないでしょうか」とクレーム 「『エンタツ・アチャコ』に割く時間が長い」「もうそこ、ええで」と語った 記事を読む おすすめ記事 甲子園で「思わず二度目」 NHK中継で発見…まさかの一曲に騒然「イカしてる」 2025年8月15日 13時31分 【甲子園】松坂大輔氏 母校・横浜の勝利見届ける 98年夏とダブる「勝ち切るチームの力」 2025年8月15日 5時0分 【あんぱん 第100話あらすじ】嵩、たくやの誘いに聞く耳持たず のぶが内緒でしていたこととは 2025年8月14日 8時15分 元レジェンドセクシー女優・蒼井そらが初登壇！セルデビュー作10万本超の大ヒットで天狗に！？「撮影ボイコット」「共演NG連発」“業界の歴史を変えた”快挙の裏に隠された衝撃しくじりを大告白『しくじり先生』 2025年8月12日 19時30分 阪神・大山 今季６度目猛打ショー ７年連続１００安打達成、生え抜き５人衆が２年連続そろい踏み 2025年8月11日 5時1分