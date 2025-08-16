食事をしながら「くちゃくちゃ」という咀嚼音を響かせる人って……いますよね？いわゆる“クチャラー”というヤツです。近くにいるだけで不快な思いをする人も少なくありません。子どもの頃の食事習慣からくちゃくちゃの癖が抜けない場合もあるようですが、親がいくら注意してもやめない子もいるようで？あの手この手を尽くしたけれど、直らない娘の咀嚼音ママスタコミュニティに、娘さんがクチャラーである悩みを綴った投稿があ