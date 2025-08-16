終戦から80年の節目となった8月15日、テレビ各局では「終戦の日」にちなんだ特番が放送された。そうしたなか、『真相報道バンキシャ!特別編“終末時計”を早める世界のトップたち』（日本テレビ系）での、お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志の発言に、称賛の声が集まっている。「タイトルにある終末時計とは、核兵器使用のリスクや気候変動問題などから『人類最後の日』までの残り時間を示したものです。2025年現在、