終戦から80年の節目となった8月15日、テレビ各局では「終戦の日」にちなんだ特番が放送された。

そうしたなか、『真相報道バンキシャ!特別編 “終末時計”を早める世界のトップたち』（日本テレビ系）での、お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志の発言に、称賛の声が集まっている。

「タイトルにある終末時計とは、核兵器使用のリスクや気候変動問題などから『人類最後の日』までの残り時間を示したものです。

2025年現在、アメリカの科学雑誌『ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ』は、1947年の発表以降、もっとも短い『残り89秒』としています。2023年には、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻などで10秒進みました。

番組では『いま、この針を早めているのは誰か。そして、針を戻すことはできるのか』をテーマにしていました」（芸能記者）

MCの櫻井翔は、海上自衛隊ミサイル艇に乗艦して、日本近海を通過する艦艇の監視訓練に密着。同じくMCの桝太一は、トランプ大統領の肝いりで米国に建てられた収容所を取材するなどのVTRが放送された。

「田中さんはスタジオに出演していました。番組終盤で『被爆国として…核兵器の考え方は』という内容の議論がなされ、そこでは世界の推定核弾頭数、1万2342発をBB弾に置き換え、それをバケツに流し込んで、その“多さ”が音で表現されました。

これを聞き終えた広島県出身の田中さんは『何回、地球がなくなるんだろう。“ここで終わるかな”から3倍くらい』と驚き、『唯一の被爆国が、地獄みたいな状況を経験をした国が、核を持ってしまうと“日本が持ったんだ”ということで、もっと世界中に核が増えると思う。そう考えたら、日本が旗を振って核を持たない、ということを徹底してやっていかないと、終末時計はあっという間にゼロになる』と警鐘を鳴らしていました」（同前）

この発言に、Xには

《アンガールズ田中さん正論です!》

《田中、よく言った!あっぱれ》

《田中さん、広島大学ですよね。想いも人一倍でしょう》

などの声が寄せられていた。

「核武装がもっとも安上がりであり、もっとも安全を強化する策のひとつ」と、7月の参院選で当選した参政党の「さや」こと塩入清香議員がネット番組で発言し、いまだに波紋を呼び続けている。終末時計を進ませないため、被爆地出身の田中の言葉は重い。