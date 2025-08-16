結婚相談所を利用して結婚相手を探す人が増えている。どうやって相手を見つけているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務める大屋優子さんは「清潔感が重視されているが、男女ともに“臭い”に敏感だ。特に口臭や体臭、香水、洋服の生乾き臭が原因でフラれる人は少なくない。中には意外な臭いでフラれる人もいる」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている。写真＝