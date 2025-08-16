Cygamesは、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.56 4.5周年記念 夏だ！音頭だ！ウマ娘祭！」を、8月22日（金）20時より配信すると発表した。今回の特番は夏祭りをテーマにしたスタジオからの放送。新キャラクター役として鈴木日菜が初登場するほか、明坂聡美（MC）、高柳知葉、大空直美、香坂さき、首藤志奈、宮下早紀、佳原萌枝、久保田未夢、真名瀬日和、松田颯水の