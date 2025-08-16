モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さん（26）が2025年8月10日、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの夫・大倉士門さん（32）とのウェディングショットを披露した。「あっとゆーまの1年」みちょぱさんは「結婚式から丸1年」といい、背中が大胆に開いた純白のウェディングドレス姿や、落ち着いたカラーのドレス姿など、ウェディングショットを投稿。「あっとゆーまの1年で久しぶりに写真見返したらいい写真ばっ