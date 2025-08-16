●日経平均が史上最高値を更新8月12日の日経平均は続伸し、2024年7月11日につけた4万2224円を上回り、史上最高値を更新した。翌13日も続伸して2日連続で最高値を更新すると、14日は下げたものの、15日には大幅に反発し、4万3,378円と再び史上最高値をつけている。【こちらも】三菱重工、過去最高益の要因は⁉米関税の楽観的な見方や、企業業績改善への期待などが背景にあると見られる。例年この時期は海外投資家、日本