巨人・キャベッジ、決勝犠飛も守備で不安露呈■巨人 6ー5 阪神（15日・東京ドーム）逆転勝利を呼んだ男に思わぬ弱点が発覚した。巨人のトレイ・キャベッジ外野手は15日、東京ドームで行われた阪神戦に「4番・左翼」で先発出場。同点で迎えた8回に決勝の中犠飛を放ち、チームを再び貯金1に導いた。ただ、4回の守備では肩と返球で不安を露呈。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「ウ